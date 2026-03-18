Спираш кафето – и изведнъж сънуваш като на кино?

Няколко дни без следобедно еспресо – и нощите започват да приличат на сюрреалистичен филм. Ярки картини, странни сцени, емоции на макс. Съвпадение? Не съвсем.

Кофеинът е стимулант – държи ни будни, като блокира аденозин – веществото, което се натрупва през деня и ни „натиска“ към сън вечер. Пием кафе, сигналът за умора се заглушава, а мозъкът продължава да работи на високи обороти.

Проблемът? Кофеинът не изчезва бързо. С полуживот между 3 и 6 часа, той може да влияе на съня дълго след последната глътка. Резултатът често е по-повърхностен сън и по-малко от дълбоките, възстановяващи фази.

И тук идва обратът.

Когато намалим кофеина, тялото започва да „наваксва“. Сънят се удължава, стабилизира се и – най-важното – се увеличава фазата REM сън. Това е моментът, в който мозъкът е активен, тялото е отпуснато – и сънищата се раждат.

Повече REM означава повече сцени, повече детайли, повече емоция. И нещо още по-ключово – по-голям шанс да се събудим точно по време на сън и да го запомним „прясно“, като кадър, който не е избледнял.

Така се раждат онези ярки, почти реални сънища – понякога красиви, понякога странни, понякога направо смущаващи.

Науката все още няма директно доказателство, че спирането на кофеина причинява такива сънища. Но връзката е логична: по-добър сън → повече REM → по-живи сънища.

Изводът?

Ако нощем сюжетите ти внезапно станат по-цветни – може би не въображението ти се е развихрило, а просто си оставил кафето далеч..

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com