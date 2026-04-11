Колко ще похарчат комшиите за Великден

Гърция

Проучването на цените на пазара в седмицата преди празника показва разход от 412 евро за продукти, предназначени затрадиционна великденска трапеза от шест до осем души, което е ръст от 14 до 20 процента спрямо 2025 г., когато сумата е била 361,95 евро. Увеличението е с около 50 евро. Данните на Генералната федерация на потребителите в Гърция (ИНКА) са цитирани от местни медии и БТА.

Според тях килограм агнешко струва толкова, колкото и у нас - между 14 и 16 евро в провинцията, но в Атина и Солун цената може да достига до 18 евро, а понякога и повече. Традиционното за гърците ястие кокореци - приготвено от агнешки или ярешки дреболии, излиза около 24 евро за килограм и половина.

Връзка маруля се продава за 1 евро, килограм домати - за 3,20 евро, краставиците - 90 евроцента, пресен лук - 0,95 евро. Традиционната гръцка разядка дзадзики струва 4,90 евро за килограм, килограм сирене фета - 14 евро, едри яйца за боядисване вкъщи плюс боята излизат 15,60 евро за 20 броя. Хлябът се продава за 2,40 евро.

Отчита се поскъпване на традиционния козунак, като килограм може да достигне 22 евро.

В проучването са обхванати и други видове разходи, като например въглища за скара, цените на алкохола и безалкохолните напитки, зехтина, електрическата енергия, необходима за приготвяне на храната и други разходи.

Румъния

Между 500 и 1000 леи (98 и 196 евро) ще похарчат румънците за Великден, съобщава вестник "Адевърул", като се позовава на Индекса на потребителите. Общо 40 процента очакват по-високи разходи за празника, отколкото през 2025 г.

Яйцата са поскъпнали с 14% спрямо миналата година, съобщават местни медии. В големите вериги средната цена е около 1 лея или 20 евроцента за кора от 30 броя, а боядисаните, внос от Австрия и Нидерландия, са между 22 и 26 леи (4,32 и 5,10 евро).

В по-широк диапазон са цените на козунаците румънско производство - най-евтиният е 13 леи (2,55 eвро), най-скъпият - 41 леи (8,04 евро). В традиционните фурни и сладкарници цената на сладкото печиво започва от 40 леи (7,85 евро) и достига 120 леи (23,54 евро).

Най-скъпият артикул в традиционното меню за великденските празници остава агнешкото месо. На пазарите и в магазините килограм от него се продава между 55 и 65 леи (10,79 и 12,75 евро).

Пресните зеленчуци за салата са сравнително достъпни. Зелената салата се продава за 2,49 леи (0,49 евро), връзка зелен лук еа 1,49 леи (0,29 евро), репичките са по 1,69 леи (0,33 евро).

Република Северна Македония

Между 700 до 1000 денара (12-17 евро) за килограм се продава агнешкото месо в магазините в Северна Македония въпреки изкупната цена, която фермерите получават - между 270 и 280 денара (малко над 4 евро) за живо тегло. Производителите традиционно изнасят агнешко на европейския пазар, като през миналата година навън са изтъргувани близо 100 000 агнета - най-много в Хърватия - 44 000, България - 25 000 и Гърция- 8400. Тази година около 80 процента от агнетата по 25-26 кг вече са изнесени за Хърватия, Италия и Албания.

Яйцата се продават по 11-13 денара (0,18-0,19 евро) за брой в магазините. Домашните вървят по 20 денара за брой (0,32 евро).

Доматите са между 180 и 300 денара (около 3 до 5 евро), в хипермаркетите най-евтините краставици са по 80 денара (1,80 евро), а по пазарите могат да достигнат и двойно по-висока цена. Марулите са по 50-70 денара (0,80-1,30 евро), а пролетните ягоди - по 300 денара за килограм (малко под 5 евро). Козунаците не са част от традиционната Великденска трапеза.

Сърбия

Традиционният избор за Великденския обяд в Сърбия е печено свинско, а не агнешко, показва проверка на БТА на място. Свинското струва между 600 динара (5,11 eвро) и 850 динара (7,24 eвро) на килограм, а агнешкото, в зависимост от района, е от 420 динара (3,58 евро) до 500 динара (4,26 eвро) на килограм живо тегло.

Яйцата в супермаркетите са около 13 динара (0,11 eвро) за бройка, но на пазара стигат и до 30 динара (0,26 евро). Боята за яйца и декорациите към тях представляват допълнителен разход и варират от 80 до 200 динара (от 0,68 до 1,70 евро) за бройка, докато цял комплект боя и декорации струва до 3000 динара (25,56 евро).

Част от ястията около Великден включват и риба, която традиционно се консумира в Сърбия на Разпети петък. На градските пазари в страната цените на прясна мерлуза и скумрия е 900 динара (7,67 eвро) за килограм, а замразена може да се намери за 450 динара (3,83 евро). Пресният шаран струва 1300 динара (11,08 евро), а пресен сом - около 1800 динара (15,34 eвро) за килограм. По-скъпите риби като сьомга и пъстърва достигат цени от 1200 до 2000 динара (10,23 до 17,04 евро) за килограм в зависимост от произхода и метода на обработка.

