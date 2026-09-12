Русе - малката "Виена” на Дунава
Доходното здание е построено, за да носи приходи на училищното настоятелство
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Доходното здание е построено, за да носи приходи на училищното настоятелство
Жената, посветила себе си на Отечеството, е сърцето и душата на революционното дело
Русенката криела четници в дома си, напивала заптиетата Залив на остров Ливингстън носи името на смелата българка Едва ли има по-легендарна жена в н...
Метро, светофар, евакуационен план и горски пожар в новите уроциЧетвъртокласниците ще знаят кои са трите власти За броя на учебниците текат дискусии...
По случай 3 март в крайдунавския град беше отворена след дълга пауза къщата музей посветена на баба Тонка. Музейната експозиция е официално открита пр...
Русе. Къщата музей "Баба Тонка" в Русе трябва да отвори врати за 3 март, съобщиха от дунавската община. След няколко прекъсвания ремонтът на историчес...
Отварят музея на баба Тонка за Гергьовден след 20 г. в забвение
Откриха надгробния паметник на войводата в къщата на Баба Тонка
Първа баба Тонка Обретенова прибрала останките на посечения Никола Войводов
81-годишната Веселия получи нестандартния подарък от внука си
София. Преподавателката по биология на поколения ученици от Кула Тотка Андреева е любимата учителка на града повече от 35 години. Много от учениците й...