БНТ получи своята награда от „Евровизия“
След историческия триумф на Дара България влиза в центъра на подготовката за конкурса през 2027 година
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След историческия триумф на Дара България влиза в центъра на подготовката за конкурса през 2027 година
Обществената телевизия залага на качество, доверие и мащабни проекти
Съветът за електронни медии избра Милена Милотинова за генерален директор
Без нито един глас „против“, но с критики към съкратените срокове и съмнения за предрешен резултат
Какво се случи?
Досегашният генерален директор Саша Маркович ръководи успешно Кока-Кола ХБК България през последната година и половина
Досегашният генерален директор на НИМХ се пенсионира
Шестима са кандидатите
Първа ппредстави концепцията си Жени Гаджалова - бивш главен счетоводител на БНР
7 кандидати напират за горещия шефски стол, чакат се обаче и изненади
Днес изтече крайният срок за подаване на документите
Генералният директор на БНР ще иска увеличение на заплатите с 25%
Амано беше начело на МААЕ от декември 2009 г. и трябваше да остане на този пост до 30 ноември 2021 г.
Според процедурата за избор СЕМ определя с решение кандидата, избран за шеф на БНР
Париж. „Отдавам тази победа на България – институции, дипломация, президент, и на свършената работа. Това беше своего рода вот на доверие за тези чети...
Българката Ирина Бокова, която е генерален директор на ЮНЕСКО, спечели втори мандат. Днес Изпълнителният съвет на Организацията на ООН за образование,...
София. От днес в продължение на 3 дни Съветът за електронни медии (СЕМ) изслушва шестимата кандидати за генерален директор на БНТ. Днес своите концеп...
София. Изслушват шестимата кандидати за генерален директор на БНТ. В 10 часа днес Съветът за електронни медии започва да препитва желаещите да оглавят...
София. Шестима са кандидатите до момента за поста генерален директор на Българското национално радио, съобщиха от медията. Митко Димитров, Найден Анд...