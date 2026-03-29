Милотинова обяви: БНТ влиза със силна програма и нови формати

Българската национална телевизия (БНТ) осигурява 2000 минути безплатно ефирно време за участниците в изборите и ще спазва стриктно всички регулации по време на кампанията. Това заяви в интервю пред медията генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Тя подчерта, че обществената медия има ключова роля за информирания избор на зрителите. По думите й приоритет остават балансът, професионалните стандарти и спокойният тон в ефира.

„Най-важното е, че БНТ като медия с обществена функция осигурява огромен пакет безплатно време за партиите и коалициите, които са регистрирани в ЦИК. БНТ осигурява 2000 минути безплатно време, за да могат зрителите да направят информиран избор“, заяви Милотинова.

Тя уточни, че голяма част от това време ще бъде в ключови публицистични формати в праймтайма - „Референдум“, „Панорама“, сутрешния блок и „Още от деня“. Освен това всяка сряда от 21:00 ч. по БНТ 1 ще се провеждат седмични диспути на живо.

По думите ѝ телевизията ще държи на баланса и качеството на дебата. „Нашата работа е да спазваме правилата и професионалните стандарти и да водим дебата така, че зрителят да разбере идеите на кандидатите“, посочи тя. Милотинова отбеляза, че ексцентричното поведение в студиата не е нещо ново и че зрителите са достатъчно интелигентни, за да правят своите изводи. „Политиците със своя език също диктуват вкус“, добави тя.

БНТ подготвя и специално отразяване на изборната нощ със нови визуални елементи и разширено студио, което ще подчертае ролята на медията като център на събитията.

Паралелно със това телевизията готви мащабна програма за 150-годишнината от Априлското въстание. На 20 април ще има специално студио с водещ Бойко Василев, както и поредица, в която актьори ще пресъздават разкази на очевидци. БНТ ще излъчва на живо и честванията от Панагюрище на 1 май, както и за първи път от Априлци на 23 май.

Милотинова коментира и участието на България в „Евровизия 2026“. „Моля ви, гласувайте за DARA! DARA върви много добре за момента“, призова тя, като отбеляза силния интерес към песента в социалните мрежи.

Генералният директор съобщи още, че БНТ ще излъчва всички 104 мача от Световното първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, като половината ще бъдат в гледано време. Телевизията ще разполага и със собствени екипи на място.

Сред основните приоритети остават и финансирането на обществените медии, развитието на документалистиката и новите продукции. От 2 април започва сериалът „Ком-Емине“, а през есента се очаква нов сезон на „Под прикритие“.

БНТ ще засили и връзката със българите в чужбина чрез канала БНТ 4, който ще показва не само съдържание от България, но и живота на сънародниците зад граница. „Конкуренцията трябва да ражда качество“, подчерта Милотинова, като допълни, че обществената телевизия запазва високо доверие сред зрителите.

