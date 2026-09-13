Милотинова обяви: БНТ влиза със силна програма и нови формати
Обществената телевизия залага на качество, доверие и мащабни проекти
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Обществената телевизия залага на качество, доверие и мащабни проекти
За ново предаване
Богата програма през есенния телевизионен сезон на NOVA
От Нова тв обявиха есенната си програма
Какво става в ефира на телевизията
СЕМ погна родните тв формати
Голяма изненада за зрителите
Есенният сезон в частните телевизии е по-ожесточен от всякога
Ще водят паралелно две предавания
Любимият тв водещ на цяла България Александър Кадиев се завръща в бТВ. Новината съобщи самият той в ексклузивно интервю за „Стандарт”.Израснах в бТВ и...
Той издава автобиография, наречена „Без реклами“
Борбата за рейтинг винаги е ожесточена
Националната телевизия Bulgaria ON AIR, която от есента на 2015 г. започна да се развива като политематичен канал, обяви конкурс за външни продуценти...
Нови предавания от различни жанрове ще стартират по "Bulgaria ON AIR" от понеделник. Към сутрешния блок с водеща Йоанна Николова от сряда се присъедин...
Бай Георги от Капитан Димитриево награждава с овце и кози работливите участници Преди старта на "Фермата" по bTV новините около новия риалити формат...
Спират предаването на Кулезич, "Референдум" предава на живо от Брюксел Нови предавания, риалити формати и филми ще забавляват зрителите през септемвр...
Във вторник вечер е поредният своеобразен дуел за рейтинги - тоест започва нова порция от голямото надцакване. bTV стартират ударно с кулинарното пред...
София. "ДПС възнамерява да предложи на Комисията по култура и медии в НС и да се сезира СЕМ и Комисията за регулиране на съобщенията за това, че на 31...
Нова телевизия прекрои лятната си програма за юли. Предаването "Ничия земя" се завръща с различни истории от утре в 18 часа. В първите два епизода зри...
Йоана призна за грехове в тъмното си минало