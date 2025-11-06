7 дни за кандидатури. Парламентът даде старт на избора за шеф на БТА

Със 180 гласа „за“, без нито един „против“ и 16 „въздържал се“, парламентът прие процедурните правила за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). Решението бе първа точка от дневния ред на пленарното заседание и стартира официално подготовката за избора на наследник на Кирил Вълчев, чийто мандат изтича в началото на 2026 г.

Кратки срокове, открити изслушвания и пълна прозрачност

Според приетите разпоредби, номинации за поста могат да се правят от парламентарни групи или отделни народни представители, като предложенията се подават писмено до председателя на Народното събрание в срок от седем дни. Комисията по културата и медиите ще организира открито изслушване на допуснатите кандидати, а изборът ще се излъчва на живо на интернет страницата на парламента.

Кандидатите ще бъдат проверявани за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Според Закона за БТА, за избран се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. Ако такъв не бъде определен, ще се открие нова процедура.

Критики от опозицията: „Срокът е прекалено кратък“

Депутатът от „Възраждане“ Ангел Янчев подкрепи правилата, но остро разкритикува съкращаването на срока за номинации – от три седмици на седем дни. „Управлението на БТА през последните пет години не заслужава такъв скъсен срок. Важно е да има многообразие и възможност за повече кандидатури“, заяви той.

Янчев допълни, че вероятно Кирил Вълчев отново ще бъде предложен за втори мандат, „може би от ГЕРБ, а този път и с подкрепата на БСП“. Той посочи още, че БТА е единствената обществена медия извън обхвата на европейската директива за контрол върху медиите и я определи като „най-добре управляваната обществена медия в страната“.

БТА между законовите промени и новата политическа реалност

Приетите правила задължават новоизбрания генерален директор в едномесечен срок да подаде декларация за несъвместимост по Закона за противодействие на корупцията. Макар процедурата да бе приета без съпротива, политическите коментари не липсваха.

От „Възраждане“ отново заявиха позицията си за ограничаване на броя на регулаторните органи и дори предложиха в бъдеща Конституция да се закрият институции като Съвета за електронни медии.

С това днешният дебат за избора на шеф на БТА се превърна не само в административна тема, а и в поредния политически спор за границите между прозрачността и контрола в обществените медии.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com