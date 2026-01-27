Сашо Кадиев направи изумителна вметка. Взе се за...

Сашо Кадиев направи изумителна вметка в днешния епизод на "Кой да знае?".

Тази вечер в предаването до Милица Гладнишка застана китаристът Славчо Николов, известен с виртуозните си изпълнения с БТР и "Фондацията".

Срещу него до Христо Пъдев седна щерката на музиканта Яна Николова. Още в началото Пъдев я изчетка, че много харесва името Яна и това е причината така да кръсти дъщеря си.

В един момент се стигна до шокираща вметка от страна на Сашо Кадиев. Яна Николова и Пъдев избраха въпрос от рубриката "кино куриози". Той гласеше "През 2003 г. един стъклар от Флорида и един собственик на магазин за сандвичи в Англия получили...?". Първият вариант беше "по един пакет с част от шведските кралски бижута", на който впоследствие заложиха Пъдев и Николова, но не познаха. Верният беше "безброй обаждания от хора, които искали да говорят с Бог". Още докато четеше отговора, Сашо Кадиев добави преди "с Бог", "с мен". Това че много бързо мина нататък го спаси от коментари, че се има за Бог.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com