Чудат непознат засилва мистерията в "Мамник"

След успешния старт на най-новия български игрален сериал „Мамник“, зрителите на БНТ 1 ще станат свидетели на още по-голяма доза мистерия този четвъртък от 21:00 ч. Необичайните ситуации в село Вракола не спират, а жителите му са в търсене на обяснения за всичко случващо се в първите дни на карантината, свързана с COVID-19.

Смъртта на Анита (Анелия Луцинова) и кучето Аякс поставя редица въпроси пред основните разследващи. Камен (Йордан Ръсин) вярва, че това е дело на мечка, но Божана (Екатерина Лазаревска) не може да се примири с тази версия. Мистерията около смъртта на Анита се заплита след като Емил (Владимир Пенев) настоява за записи от камерите, а на тях впечатление прави възрастният Волен (Атанас Атанасов), завърнал се неочаквано в селото.

След сигнал към граничната полиция, Божана и Митко (Мариян Стефанов) залавят в гората трима бежанци, сред които е и мистериозен млад мъж. Дезориентацията му поставя нови въпроси пред двамата полицаи и ги кара да предприемат действия спрямо извънредната ситуация. Кой е този мъж и защо е попаднал в това състояние в гората около селото? Какво ще направят Божана и Митко? Ще се намери ли логичен отговор за всичко, случващо се във Вракола? Не пропускайте да разберете във втория епизод на „Мамник“ – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.

