План за спасяване на сезона. Държавата излиза с мерки за туризма

Министерството на туризма ще обяви днес конкретни мерки за стабилизиране на туристическия пазар на фона на напрежението в Близкия изток и отменените пътувания. Очаква се действията да бъдат насочени към защита на бранша и гарантиране на сигурността на туристите преди активния летен сезон.

Основният акцент в стратегията ще бъде утвърждаването на България като сигурна и достъпна дестинация. „България като сигурна, гостоприемна и достъпна дестинация е водещият ни приоритет за сезона“, заяви служебният министър на туризма Ирена Георгиева.

По думите й вече са проведени срещи с представители на туристическия сектор, за да се идентифицират навреме проблемите и да се предприемат адекватни решения. Въпреки външния натиск, резервациите към момента се движат на нивата от миналата година, като дори се отчита лек ръст от около 1%. Това дава известна стабилност, но секторът остава чувствителен към международната обстановка.

Сред предвидените действия е засилена рекламна кампания към ключови пазари като Великобритания, Германия, Полша, Чехия, Италия и Испания, както и към Румъния, която остава традиционно силен източник на туристи.

По отношение на подготовката на плажовете, 138 вече имат действащи договори, докато 96 остават неохраняеми, което също е част от общата картина преди старта на сезона.

Данните на министерството показват, че вътрешният туризъм остава стабилен - 68% от българите са пътували в страната през 2025 г., а 77% оценяват България като добра туристическа дестинация.

Така институциите влизат в активна фаза на подготовка, като основната цел е да се запази интересът към България и да се ограничат негативните ефекти от външните кризи.

