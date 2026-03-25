Развиваме туризма с Турция. Ключова среща

Министърът на туризма Ирена Георгиева проведе работна среща с посланика на Република Турция в Република България Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, на която беше отчетен ръстът на туристическия обмен между двете страни и бяха набелязани нови възможности за сътрудничество.

Акцент в разговора беше поставен върху развитието на съвместни инициативи за популяризиране на двете съседски дестинации на международните пазари. Обсъдена беше и ролята на Истанбул като глобален транспортен хъб за привличане на повече туристи към България.

По време на срещата беше потвърден интересът на турския бизнес към инвестиции в българския туристически сектор, както и готовността за провеждане на ново заседание на Съвместния българо-турски комитет по туризъм, на който България да бъде домакин. В тази връзка министър Георгиева информира, че Министерството на туризма ще представи специализирано издание, разработено в партньорство с UN Tourism на тема възможностите за инвестиции в България.

В хода на срещата министърът на туризма Ирена Георгиева отбеляза предстоящото домакинство на България на първите три етапа от международното колоездачно състезание Giro d’Italia през май, което се очаква да допринесе за допълнителното популяризиране на страната като туристическа дестинация, включително и на турския пазар.

В края на срещата двете страни потвърдиха своята готовност за задълбочаване на партньорството и реализиране на съвместни инициативи в областта на туризма.

