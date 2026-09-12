Световна сила крие литий за 328 години, стига за 500 млрд. телефона
Американски геолози оцениха потенциалния ресурс на 2,3 млн. метрични тона литиев оксид
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Американски геолози оцениха потенциалния ресурс на 2,3 млн. метрични тона литиев оксид
Камион с опасни отпадъци е задържан от полицията в Свищов, в района на бившето СМК, предаде бТВ. Акцията е след сигнал на граждани. Товарният автомоб...
Престъпна група са разкрили и задържали криминалисти на РУ-Крумовград, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Тройката нарушители е откраднала 6 акумулатора...
Благоевград. Дръзки крадци задигнаха акумулатори от МБАЛ „Рокфелер" в Петрич. Полицейски служители в южния град работят по установяването на извършите...
Плевен. Скъпи и мощни акумулатори марка „Бош" от нови тролеи на Плевен изчезнаха в Сърбия. Батериите на две от машините, произведени от „Шкода", били...
Благоевград. Мъж влиза за 4 месеца затвор заради нелегален превоз на опасни отпадъци. Това реши Районен съд – Петрич, след като одобри сключеното спор...