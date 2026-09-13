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Майки атакуват ГЕРБ от засада

Майки атакуват ГЕРБ от засада

София. Възмутени от бюджета майки атакуваха от засада ГЕРБ в парламента.Недоволните родители бяха дошли да говорят с червени депутати за детските надб...

06 декември | 13:14
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