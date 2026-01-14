Скандал в парламента! „Възраждане“ и ПП-ДБ взривиха пленарната зала

Първото заседание на Народното събрание за годината започна не с дневния ред, а с напрежение, повишени тонове и директни сблъсъци между „Възраждане“ и ПП-ДБ. Още в началните минути дебатът се отклони от процедурите и прерасна в открит конфликт, който принуди председателя на парламента да се намеси.

Искрата беше хвърлена от Цончо Ганев от Възраждане, който без да се обръща към председателстващия и колегите си, започна директна атака срещу въвеждането на еврото. Според него новата валута е довела до спекула с цените и ощетяване на гражданите, като думите му бяха поднесени в остър и обвинителен тон.

Малко по-късно на трибуната излезе Явор Божанков от Продължаваме промяната-Демократична България, който допълнително нажежи обстановката. Той нарече „Възраждане“ „руска отломка“, което предизвика бурна реакция от страна на депутатите на формацията и превърна залата в арена на взаимни обвинения.

В защита на партията си думата взе Даниел Петров от „Възраждане“, който поиска от председателя на парламента Рая Назарян повече никога да не дава думата на Божанков. В емоционално изказване Петров обвини Божанков, че използва парламентарната трибуна за обиди и политическа провокация, като настоя подобно поведение да бъде спряно и санкционирано.

Тук вече търпението на председателя се изчерпа. Назарян прекъсна изказването и призова за умерен тон, като напомни, че всички народни представители имат равни права и задължения. Тя подчерта, че процедурите не трябва да се използват за лични нападки и че езикът в пленарната зала е пряко отражение на политическата култура.

Председателят отправи ясно предупреждение, че подобно поведение вреди не само на хода на заседанията, но и на личния и политическия рейтинг на депутатите извън залата. По думите ѝ обществото вижда и оценява начина, по който народните представители говорят и се държат, а загубеното доверие трудно се възстановява, независимо от бъдещи кампании и инициативи.

Така вместо спокоен старт на парламентарната година, Народното събрание тръгна със скандал, който още веднъж показа колко крехка е границата между политическия дебат и личната разправа.

