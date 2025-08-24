Борисов скръцна със зъби. На Радев и на кметовете

Виждате кмет иска индустриална зона - тя ще стане. Кметовете си искат пътища, зали стадиони. Те нямат време, те са на средата на мандата, трябва да дадат резултати, за да ги преизберат хората.

Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Добрич, където посети стадион "Дружба" на местния футболен клуб.

"Защо съм тук? Празните стадиони са най-потискащите за един футболист. Затова и президентът на БФС Георги Иванов е тук. Той знае какво е да играеш на пълен стадион", посочи Борисов.

Относно назначението за главен секретар на МВР, Борисов каза, че очаква Румен Радев в най-скоро време да подпише указ.

"Колко време МВР работи без титулярен ръководител? Надявам се следващата седмица Радев поне да обяви какво мисли да прави", каза лидерът на ГЕРБ.

"Безводието е проблем на цяла Европа, на България. Имаше години, в които се източваха язовири, кметове съсипаха ВиК сектора. Вижте в Плевен какви пари са давани за тази структура и какво е станало. Действително са факт и климатичните промени. Има сонди, имаме и Дунава до нас. С дружни усилия и виждайки заплахата - трябва да се справим. Правителството да работи, а парламентът да направи каквото е необходимо", призова Бойко Борисов.

