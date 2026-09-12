Откриха разчленен труп на сърна в двор
Полицията иззе останки от дивото животно в санданското село Раздол, прокуратурата разследва случая
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Полицията иззе останки от дивото животно в санданското село Раздол, прокуратурата разследва случая
Полиция пристигнала на мястото и ситуацията се нормализирала
При проверката е установено, че огнената стихия е възникнала през нощта на понеделник срещу вторник
Поредно посегателство и атака срещу горски служители е извършено в неделя вечерта на територията на Държавно горско стопанство - Самоков. Силите на ДГ...
През нощта срещу петък неизвестни вандали са разбили служебния автомобил на мобилното контролно звено към Държавно горско стопанство – Струмяни. За то...