Откриха разчленен труп на сърна в двор
Полицията иззе останки от дивото животно в санданското село Раздол, прокуратурата разследва случая
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Полицията иззе останки от дивото животно в санданското село Раздол, прокуратурата разследва случая
Жените в Защитените жилища в село Раздол получиха дарение - ново спално бельо и хигиенни материали от дарители, чиито сърца са отворени за проблемите...