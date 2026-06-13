Откриха разчленен труп на сърна в двор
Полицията иззе останки от дивото животно в санданското село Раздол, прокуратурата разследва случая
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Полицията иззе останки от дивото животно в санданското село Раздол, прокуратурата разследва случая
Това е втори такъв случай
По непотвърдена информация сред задържаните е и Сергей Ташков
Горски надзирател от балканското село Стара река е заловен да бракониерства в района на село Голямо Чочовен. Надзирателят е хванат в събота вечерта о...
Собственикът на Неохим-Димитровград Стефан Димитров е разследван за бракониерския инцидент в Момчилградско. Това съобщи rodopi24.com. И уточнява, че н...
Забраняват се капаните за глигани, лъкът влиза в разрешените оръжия Всяка дружинка ще трябва да си назначи организатор и надзиратели, казва Тони Кръс...