Парламентът вкара закон. Край на схемите с отпадъците
Предложената екореформа предвижда разумен преход
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Предложената екореформа предвижда разумен преход
Предвижда се въвеждане както на качествени, така и на количествени индикатори за оценка на лечението на пациентите
Новогодишен сюрприз поднесе кабинетът на хората у нас
Какви са новите правила
Министърът на здравеопазването да е на върха на пирамидата
Нужно е колективно трудово договаряне за служителите, смятат социалистите
Кои спорни моменти трябва да се изчистят, коментира Марияна Кукушева
С нови промени в закона, мандатите на директорите и членовете на УС на двете обществени медии може да се удължат от 3 на 5 години
Отпада забраната за адвокат да бъде търговец или управител на търговско дружество
Фиктивният износ да се проверява от Агенция "Митници" чрез международния обмен, препоръчват от браншова организация
При подозрения за съмнителни дейности могат да се спират фирми Един човек да може да притежава до десет СИМ карти за предплатени телефонни услуги. То...
Проституцията във Франция не е забранена, но властите предприеха мерки, които ще накарат жриците на любовта да се ориентират към други професии. Парла...
Глоба от 5000 лв. до 10 000 лв. грози всеки, който извършва дейност във временно спрян или затворен обект за производство или търговия с храни. Същите...
По-строги правила за оценка на кандидатите за заеми за дом се въвеждат с новия Закон за ипотечните кредити, одобрен от кабинета вчера. Целта е още с п...
По-лесни счетоводни правила ще има за фирмите с годишен оборот под 75 млн. лв. Това гласи нов закон за счетоводството, който одобри Министерски съвет....
„Публичните пари за реконструкция на спортните бази са крайно недостатъчни. Бюджетът на министерството е около 70 млн. лева, отделно в общините има ощ...
Истанбул. Правителството на Реджеп Ердоган цензурира класическата музика. За това се оплакаха турски музиканти и изтъкнаха, че не одобряват ограничени...
София. "Въпросът с регламентирането на автосервизите трябва да бъде решен и сме се спрели на най-лекия вариант - регистрационния режим", съобщи днес н...
Подпомагат пострадали от нетрезви водачи чрез нов закон
Учениците ще са на заплата във фирмите