Д-р Владимир Даскалов поема НЗОК, дигитализацията е големият му залог
Кандидатът на „Прогресивна България“ беше избран със 120 гласа и влиза в Касата със заявка за електронен контрол, повече профилактика и по-малко админ...
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Кандидатът на „Прогресивна България“ беше избран със 120 гласа и влиза в Касата със заявка за електронен контрол, повече профилактика и по-малко админ...
Депутатите ще избират и подуправител на касата, а след това идват „Хемус“ и нови промени в закона за еврото
Гуверньорът на БНБ заяви, че цената на забавената реакция може да бъде по-висока от риска да се действа по-рано
Каква е целта на неговото назначаване
Техническите процедури и липсата на контрол могат да поставят България под риск
Вчера парламентът отхвърли ветото на Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
Предвидени са срещи с кметовете на малките населени места, кметските наместници и др.
Двамата кандидати са предложени от ГЕРБ-СДС и БСП-Обединена левица
Политиката все по-често се превръща в източник на несигурност, нестабилност и системен риск, каза Димитър Радев
Нашата мисия остава същата – поддържане на ценовата и финансовата стабилност, каза Димитър Радев
Досега тя е е подуправител с 4 мандата на този пост
Процедурата за оценка ще протече в две части – писмена и устна
Разпространеният в медиите "цитат", че "в аванс е запознат с конвергентните доклади за еврото" не отговаря на точните му думи
Вигинтас Шапокас, който заемаше позицията управител, напуска веригата
Разследването на причините за пожара все още продължава
Но в крайна сметка рискът не спечели
Мандатът на управителя е пет години
Двама са кандидатите за съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание
БНБ ще внесе 800 млн. лв. в бюджета тази година, а искането за извънреден доклад за еврозоната ще бъде подписано "без съмнение"
Не е ясно дали товарната композиция на БДЖ от гара „Кремиковци“ е имала нужното разрешение