Румен Спецов е вписан като особен управител на Лукойл

Директорът на НАП Румен Спецов вече е официално вписан като особен търговски управител на ключовите компании на "Лукойл" в България – "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България", "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл – България – Бункер", става ясно от Търговския регистър.

Миналата седмица назначението му беше одобрено с решение на правителството, взето на подпис след извънредно заседание на Съвета по сигурността към премиера.

С назначаването на Спецов България се стреми да осигури непрекъснатото функциониране на рафинерията "Нефтохим - Бургас" и свързаните с нея дружества, въпреки наложените санкции от САЩ срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт".

Лицензът, който страната очаква да получи, ще позволи на рафинерията да продължи работа без проблеми след 21 ноември, когато санкциите влизат в сила.

Назначението на особен управител има и икономическо значение. То цели да гарантира стабилност на местния пазар на горива и да предотврати паника сред доставчиците и потребителите.

Спецов ще има задача да наблюдава финансовите потоци на компанията и да осигури прозрачност в управлението, както и да координира комуникацията с международните партньори и регулаторни органи.

Назначаването на особен управител е извънредна мярка, която българското правителство предприема в ситуация на международни санкции.

Подобни механизми се използват, за да се предотвратят прекъсвания в ключови индустриални предприятия и да се защити енергийният сектор на страната.

