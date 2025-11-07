По искане на ДПС-Ново начало: НС спря парите към Кремъл. Особен управител в "Лукойл"

По настояване на ДПС-Ново начало парламентът прие закона за особен управител на "Лукойл" и така спря парите от рафинерията за Кремъл.

Парламентът разшири функциите на особения търговски управител на обект от критичната инфраструктура в страната с приети на първо и второ четене промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител в "Лукойл-България" и "Лукойл Нефтохим Бургас".

Председателстващият заседанието заместник-председател на парламента Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) каза, че има постъпило искане от председателя на Комисията по енергетика за включване на точката в дневния ред, това е било подложено на обсъждане на председателски съвет и сега се поставя на гласуване в пленарната зала. Във всички ситуации, в които има извънредност, която касае националния интерес и всички български граждани, трябва да действаме с бързина и решителност, каза Ангелов.

По-рано днес депутатите от парламентарната комисия по енергетика приеха законопроекта на първо четене с 12 гласа "за", без против и въздържали се. Припомняме, че промените в закона бяха внесени тази сутрин от депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица". Това стана, след като швейцарският търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл".

Наложените санкциите над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България, се посочва в мотивите на законопроекта.

Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура.

Настоящият законопроект за изменение и допълнение ще позволи особеният търговски управител реално да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на "Лукойл“ в България, така че те да работят и след 21 ноември 2025 г., се посочва в аргументите. Немският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, отбелязват вносителите.

БТА припомня, че вчера парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Приетите отново промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

