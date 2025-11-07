Цонев с удар по "Възраждане": Горива има, защитаваме националния интерес

Има резерви от горива. Правителството има план, няма да допусне срив, ще има работа за хората. Това зави зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново Начало Йордан Цонев по време на дебатите в пленарна зала по закона за особения управител на „Лукойл“. С него правителството и управляващото мнозинство гарантираха приложението на американските санкции върху кремълската компания.

Отговорността дали ще има горива не е на опозицията, а на правителството и управляващото мнозинство. То знае, че криза с горивата помита кабинета. Затова са предприети всички мерки и се носи отговорността, категоричен бе Цонев.

Дебатът по внесения законопроект, който има изключително значение за решаване на евентуално възникнала кризисна ситуация във връзка с американските санкции, не прави изключение от много дебати – не е по същество, каза Цонев и заяви, че връща дискусията в основата й.

Какво налага такова законодателство и какви проблеми можем да решим с него. Кризата е вследстие на санкции, които американското правителство наложи на две руски компании. Санкциите не са нещо, което някой иска, но войната е нещо, което никой не иска. Според нашата религия войната е пределно зло, триумф на дявола над бога и човека, каза Цонев. И попита: „Харесва ли ви на 300-400 мили от нашата граница да има война? Защо тази война не спира? Ако съседна Македония не зачита правата на българите, трябва ли да има война – не, разбира се, никога не трябва да се прави подобно нещо. Сходен е случаят и с тази война в Украйна. Някой застрашавал рускоезичното население, война ли трябва да има?! Категорично не“.

Санкциите целят да спрат тази война. България е направила своя геополитичски избор и е избрала да бъде част от западния свят като член на НАТО и ЕС. Ние следваме общата политика, която водят тези два съюза, подчерта Цонев.

От първия ден на войната имаме проблем с тази руска компания. Ако „Нефтохим“ бе продаден по-далновидно, сега нямаше да имаме този проблем. Но се е случило и сега трябва да търсим решение, посочи Йордан Цонев.

Санкциите са извънредно законодателство. Особеният управител е извънредно законодателство. То се прави при извънредни ситуации, когато трябва да се защити националният интерес. От това е недопустимо да се вадят политически дивиденти, заяви още Ценов. И призова: „Не наричайте „Възраждане“ руска партия тя не е руска партия, а прокремълска - на сегашния режим!“.

