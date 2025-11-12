Бивш енергиен министър каза горчивата истина за проблема с Лукойл

Санкциите на САЩ срещу руските енергийни гиганти продължават да поставят България в центъра на вниманието. Докато правителството търси шестмесечна отсрочка за „Лукойл“, експертите предупреждават, че времето е решаващ фактор.

Бившият енергиен министър Трайчо Трайков заяви пред БНР, че планът на България може да успее, но само ако процедурите се изпълнят навреме и под строг контрол. „План А си е реалистичен. Проблемът са сроковете, които дори при най-добро желание може да се окажат проблем, чисто технически“, каза той.

Планът за спасение и разликата с Унгария

Трайков подчерта, че България не търси „дерогация“ по унгарски модел, а техническо изключение, което да позволи на рафинерията да работи, без паричните потоци да достигат до Русия. „Унгария получи разрешение да върви срещу целите на санкциите – техните пари отиват директно в Русия. Нашата дерогация не е такава“, каза той. По думите му решението с особения управител е законно и не нарушава санкционния режим.

„Би трябвало това изключение да се даде и без кой знае какви топли чувства от страна на американския президент“, добави Трайков, като подчерта, че продажбата на рафинерията остава резервен вариант, но „няма време за сделка, затова избираме пътя с особения управител“.

Рискове от липса на контрол и запаси от горива

Бившият министър предупреди, че липсата на съдебен контрол при новия режим може да се превърне в сериозен риск за страната. „Липсата на съдебен контрол ни къса ризата пред гърдите за бъдещи рискове към нас“, заяви той. Въпреки това увери, че запасите от горива в момента са достатъчни. „Но ако няма решение, в някакъв момент проблем ще дойде“, каза Трайков и насочи вниманието към данъчните складове – чувствителна тема, за която почти не се говори.

Той припомни, че именно концентрацията на складове в ръцете на „Лукойл“ е била системен проблем, който държавата години наред е подценявала. „Истинският проблем, който установихме, беше, че около 90% от капацитета беше в тази фирма“, обясни той. По думите му това е довело до липса на реална конкуренция и пазарни изкривявания.

Старите рани на българския петролен пазар

В ретроспекция Трайков припомни и кризата от времето, когато оглавяваше енергийното министерство. Тогава държавата установила, че горивата на дребно в България се продават много по-скъпо, отколкото трябва. „Оттам започнаха сериозните проблеми – включително и отнемането на лиценза на компанията заради отказ да монтират измервателни уреди“, каза той.

Трайков посочи, че настоящият одит на държавния резерв е показал липси от едва 2%, но това не било най-тревожното. „По-впечатляващо е, че ако решиш да не изпълняваш изискванията, няма сила в държавата, която може да те застави“, коментира той. Бившият министър припомни, че още през 2018-2020 г. пазарът се е стабилизирал, а цените на горивата у нас са били конкурентни спрямо Европа, но след периода на дерогацията ситуацията отново се е влошила. „Това беше единственият момент, когато от компанията платиха данък печалба. Тогава цените на дребно пак бяха по-добри от тези в Европа“, заключи Трайков.

