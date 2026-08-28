Борба в МВР и службите! Горещо от премиера за GPS заглушителя

Премиерът Румен Радев коментира в засегнатата от наводнения община Струмяни намерения в София GPS заглушител.

При акцията на службите и МВР в Драгалевци беше открито мощно устройство за заглушаване на сигнали. По случая прокуратурата съобщи, че не е намерено цялостно заглушаващо устройство.

"Знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива на МВР и службите. Тече паралелен процес – единият е борба с тази организирана престъпност, а другият е борба вътре в МВР и в службите", заяви премиерът.

"Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на МВР, че са намерени елементи от заглушаващо устройство – не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени", коментира още Радев.

На журналистически въпрос относно информацията, че МФ прогнозира размерът на минималната работна заплата за следващата година да бъде 660 евро, премиерът допълни: "Започна работата по Бюджет 2027. Когато уточним всички негови параметри, тогава със сигурност можем да кажем каква ще бъде минималната работна заплата."

На 21 август Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната дирекция на вътрешните работи локализираха и неутрализираха в столичния квартал „Драгалевци“, в строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, включително на летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули.