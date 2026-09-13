Борба в МВР и службите! Горещо от премиера за GPS заглушителя
При акцията на службите и МВР в Драгалевци беше открито мощно устройство за заглушаване на сигнали
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При акцията на службите и МВР в Драгалевци беше открито мощно устройство за заглушаване на сигнали
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Благоевград. При невиждани мерки за феърплей и срещу използването на непозволени техники ще премине межуднародният шахматен турнир „Гранд Оупън Благое...