Цветанов: Борисов да се кандидатира за президент, ГЕРБ ще се срине до трета-четвърта

Бойко Борисов да бъде номиниран за кандидат за президент, за да се види реалното състояние на партия ГЕРБ, до което я доведе самият той и хората около него. Това заяви в предаването "Здравей, България" на Нова тв бившият вътрешен министър Цветан Цветанов, който направи структурите на ГЕРБ и дълги години бе дясна ръка на Борисов.

„Единственото решение е лидерът да поеме своята отговорност. Да бъде номиниран Борисов за кандидат за президент, за да види реалното състояние на ГЕРБ и докъде я е довел самият той и хората около него”, каза Цветанов.

Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи. Само да кажа, че ако излезе Борисов като кандидат за президент, мисля, че резултатът ще бъде трето или четвърто място. Представяте ли си какво ще бъде като усещане на тези, които дадоха много от времето си, за да правят нещо", коментира Цветанов.

На въпрос дали подобен резултат би го натъжил или развеселил, той отговори: "Ще ми бъде тъжно, защото когато съм участвал в създаването на един проект и когато знам, че имаше управленски мандат, който беше успешен и оценен и от обществото, и от нашите партньори, естествено ще бъде тъжно, защото виждам какво се случи през последните години с тези назначения, които ставаха, и хора, които израстват в кариерата, без да имат съответното професионално покритие."

Преди дни в друго тв интервю Цветанов заяви, че ГЕРБ се е стопила със 150 000 души. Според него към 150 хил. по-малко избиратели ще събере ГЕРБ, ако сега има парламентарни избори - от 430 хил. гласа към април прогнозира 280 до 300 хил. сега.

Преди седмица Цветанов разказа, че правел по 2-3 национални обиколки на структурите като оргсекретар. Третият ни мандат беше катастрофа, тогава започна изкривяване на политиките ни, каза още Цветанов пред бТВ. И разкри, че голямото отстъпление на членовете тръгнало от 2021 г.

По казуса със заглушителя в „Драгалевци” Цветан Цветанов каза сега, че остават много въпроси след вчерашното изказване на прокуратурата.

От държавното обвинение съобщиха, че има доказателства за заглушаване на сигнал в „Драгалевци”, но самото устройство не е открито.

„Службите трябва да наваксат изоставането и да кажат къде е тази техника, каква е тя, кога е закупена, откъде е закупена, дали е българска фирма, дали има някакъв лицензионен режим, дали има регистрация”, заяви Цветанов.

По отношение на думите на премиера Румен Радев, че „чадърът е паднал”, Цветанов каза: „Виждам, че има действително воля, поне от изказванията, които правят министър-председателят и ръководителите на МВР и ДАНС - Иван Демерджиев и Пламен Тончев”.