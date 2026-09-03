Йотова: Изкуственият интелект ще засегне голяма част от класическите професии

Перспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България обсъди президентът Илияна Йотова на среща на „Дондуков“ 2 с представители на управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект (АУРИИ).

Националното сдружение е създадено в края на юли тази година и към момента обединява 19 членове от сферата на бизнеса и науката. АУРИИ запозна президента с визията си за устойчиво и сигурно внедряване на изкуствения интелект в областта на бизнеса и в обществената сфера.

Държавният глава постави акцент върху необходимостта наред с възможностите, които изкуственият интелект създава, да бъдат отчетени и рисковете, свързани с достоверността на информацията и сигурността на гражданите при нейното ползване.

Илияна Йотова открои и социалната страна на процеса. "Изкуственият интелект ще засегне голяма част от класическите професии, което налага преквалификация на кадрите. Необходим е анализ на най-рисковете професии, за да не се окажем неподготвени", посочи президентът.

Обща беше позицията за необходимостта от активно взаимодействие и координация по въпросите на изкуствения интелект между бизнеса, академичните среди и държавата. Откроена беше значимата роля на образованието – още от училище децата трябва да бъдат обучавани как да работят с информация, да се развиват критично мислене и умения за отговорно използване на изкуствения интелект.

Във фокуса на разговора бе водещото място на България в региона и потенциалът на страната ни да се превърне в конкурентен център за изкуствен интелект. Във връзка с това Илияна Йотова припомни, че България е една от шестте държави в Европейския съюз, в която се планира да се създаде фабрика за изкуствен интелект.