Фицо идва у нас. Ключова среща с Радев

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Словашката република Роберт Фицо, който пристига на официално посещение в България утре - на 4 септември.

Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.

От 10.30 ч. с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ премиерът Румен Радев ще посрещне словашкия си колега.

По-късно в сградата на Министерския съвет Радев и Фицо ще проведат среща „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни, съобщава Нова телевизия. След това двамата правителствени ръководители ще направят изявления пред представителите на медиите.