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Затягат лечението в чужбина

Затягат лечението в чужбина

София. По-строг режим за лечение в чужбина подготвя властта. Промените в Закона за здравното осигуряване бяха одобрени от Министерски съвет. Проектът...

19 юни | 20:55
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