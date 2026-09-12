Тя е на две години и вече води най-тежката битка – семейството ѝ моли за помощ
Деница мечтае за косичка, да помогнем
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Деница мечтае за косичка, да помогнем
6-годишният Павел от Варна, който страда от рядка болест, замина днес със семейството си за клиника в Израел. Там специалисти ще се погрижат за негово...
32-годишната Моника Михайлова от Стара Загора се нуждае спешно от 60 000 лева за операция в Кипър заради кисти в гръбнака. Младата жена разполага букв...
Плащат ин витро в чужбина след разрешение
София. Д-р Ива Станкова е новият директор на Фонда за лечение на деца, съобщи здравният министър д-р Таня Андреева. Станкова е бивш депутат от БСП в 4...
София. По-строг режим за лечение в чужбина подготвя властта. Промените в Закона за здравното осигуряване бяха одобрени от Министерски съвет. Проектът...