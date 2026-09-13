Баба Меца надуши медеца: излапа 150 кг и потроши 30 кошера
Оставила щети за хиляди левове
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Оставила щети за хиляди левове
Собственици на нощни заведения зарязаха бизнеса в Пловдив заради кошери на село Инж. Кундурджиев започнал да учи занаята на курс, сега е сред най-усп...
Стара Загора. Изгладняла мечка върлува край Шипка, съобщи кметът на подбалканското градче пред БГНЕС. Хищникът е нападнал пчелин на около половин км о...
Габрово. Мечка нападна пчелин с 25 кошера в севлиевското село Тумбалово и потроши всичко по пътя си. Собственикът на пчелина Деян Димитров открил оста...