Всичко за Пчелин

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Мечка върлува край Шипка

Мечка върлува край Шипка

Стара Загора. Изгладняла мечка върлува край Шипка, съобщи кметът на подбалканското градче пред БГНЕС. Хищникът е нападнал пчелин на около половин км о...

04 октомври | 20:10
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Гладна мечка нападна пчелин

Гладна мечка нападна пчелин

Габрово. Мечка нападна пчелин с 25 кошера в севлиевското село Тумбалово и потроши всичко по пътя си. Собственикът на пчелина Деян Димитров открил оста...

15 юли | 14:59
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