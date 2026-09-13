Протести срещу съда и държавата след смъртта на пътя край Телиш
Едни искат по-тежка мярка за шофьора, други твърдят, че той също е жертва
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Едни искат по-тежка мярка за шофьора, други твърдят, че той също е жертва
Той е под гаранция срещу 8000 евро
За много кратко време са изстреляни 17 противоградни ракети, но облакът бил с огромни размери
12-годишното момиче, което пострада при катастрофа на 31 март на пътя Бяла - Ботевград, почина
София. Очаква се да бъдат привлечени 153 милиона лева инвестиции и разкриване на 1650 работни места в индустриалните зони Телиш, Бургас и Божурище от...
Плевен. Разтурянето на бежанския лагер на територията на бившето ракетно поделение в Телиш е заради заплаха за националната сигурност. А главният секр...
Плевен. Преустроеният бежански лагер в Телиш ще бъде изнесен от военни камиони и кранове от Плевен. Машините откарват обратно имуществото, мобилизиран...
Плевен. Правителството замразява изграждането на лагер за сирийски бежанци в плевенското с. Телиш, където се предвиждаше бившето ракетно поделение да...
Плевен. Жителите на с. Телиш ще внесат декларация против настаняване на бежанци в селото. В понеделник декларацията ще бъде внесена до министър-предс...
Плевен. Общинският съвет на Червен бряг се обяви в подкрепа на действията на хората от село Телиш на извънредна сесия днес, предаде БНР. От присъстващ...
Телиш. Протестите в плевенското село Телиш продължават. Местните жители са срещу настаняването на бежанци там. В 10 часа жители на селото отново ще с...
Плевен. Полицията задържа шестима протестиращи от с. Телиш, след като десетки жители на плевенското село блокираха за пореден път пътя Плевен – София...
Плевен. За 30 минути главният път София-Плевен днес бе затворен от протестиращи жители на плевенското село Телиш, предаде бТВ. Трафикът е спрял между...
Плевен. Липсва всякакво държавническо мислене у представители на ГЕРБ и „Атака" по отношение на протестите в с. Телиш срещу настаняването на сирийски...
Плевен. Жителите на Телиш се събраха на пореден мирен протест срещу изграждането на бежански лагер в района. "Имигрантите да бъдат изолирани в планина...
Телиш. Около 1000 души се включиха в засега мирното протестно шествие срещу планираното разкриване на бежански лагер в бившето военно поделение на Тел...
Плевен. Ветеран от Ракетните войски се изправи на барикадата на плевенското с. Телиш срещу настаняване на сирийски бежанци и стана един от парламентьо...
Плевен. Жителите на плевенското село Телиш денонощно блокират пътя към бившите казарми в селото, където се предвижда да бъдат настанени сирийски бежан...
Плевен. Бежанският лагер в Телиш ще донесе работни места, инфраструктура и засилено полицейско присъствие, увери жителите на с. Телиш министърът на въ...
Хайки за нелегални емигранти всеки ден, обеща Йовчев