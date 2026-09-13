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Ветеран оглави бунта на Телиш

Плевен. Ветеран от Ракетните войски се изправи на барикадата на плевенското с. Телиш срещу настаняване на сирийски бежанци и стана един от парламентьо...

08 ноември | 6:10
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