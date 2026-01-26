Тежко е състоянието на родителите на загиналото детенце

Родителите на загиналото при тежката катастрофа в Прохода на Републиката дете са в тежко състояние. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Велико Търново. Произшествието се е случило около 21:30 часа снощи в района на разкло за село Лагерите, съобщава www.regnews.net.

По първоначална информация влекач с прикачено полуремарке с турска регистрация, управляван от 61-годишен турски гражданин, движещ в посока към Велико Търново е навлявъл в лентите за насрещно движение и със средната част на полуремаркето е ударил насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 43-годишен мъж от Айтос. В резултат на това 9-годишно момиче, возещо се на задната седалка е откарано с множество травми във великотърновската болница, където по-късно е починало, водачът и пътничката на предна седалка са настанени за лечение във великотърновската болница с различни травми.

На турския шофьор са направение проби за алкохол и наркотични вещества- отрицателни. На другия водач са взети кръвни проби. Прочините за произшествието са в процес на изясняване. Започнато е досъдебно проиводство.

В същото време експертът по пътна безопасност Диана Русинова излезе с остра реакция в социалните мрежи след трагичния инцидент с тежкотоварен камион, при който загина 9-годишно дете.

"Изпращаме тежка нощ. Дете на 9 години стана поредната жертва на войната по пътищата в България", написа Русинова.

По думите ѝ тежкият пътен инцидент е станал на км 32 на прохода Хаинбоаз, където водач на тежкотоварен камион от турски произход е предизвикал катастрофата, а след това е направил опит да избяга. По-късно шофьорът е бил задържан.

Русинова уточнява, че публикуваните от нея снимки с камиони са от други две тежки катастрофи, станали само часове по-късно в Северозападна България.

Около 1 часа след полунощ е настъпил пътен инцидент в района на Люти дол при 177 км на път l-1 (E79). Товарен автомобил (влекач с прикачено полуремарке), движещ се от Ботевград посока Мездра, е изгубил контрол и се е преобърнал на платното. Движението бе ограничено до 6 часа тази сутрин. Композицията е изтеглена извън платното за движение и към момента движението е възстановено.

По-рано вечерта настъпи още едно ПТП на околовръсното на Враца (I-1) Е78 с тежкотоварен, на същото място където преди няколко дни бе убит човек при друга катастрофа, сред удар отзад от тежкотоварен камион. При снощната катастрофа няма жертви или ранени. Водачът на тежкотоварен автомобил е загубил управление и е излязъл извън платното.

Растящият брой на пътните инциденти е много тревожен. Липсват мерки. Вчера са загинали трима и 20 са били ранени. От началото на годината вече има 30 загинали и 388 ранени. Имаме 9 повече загинали спрямо същия период за миналата година, твърди тя.

