Къде заплатите скочиха най-много: Вижте кои сектори са шампиони по доходи
Средната брутна заплата достигна 1444 евро, но разликата между най-високо и най-ниско платените дейности остава огромна
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Средната брутна заплата достигна 1444 евро, но разликата между най-високо и най-ниско платените дейности остава огромна
Решението е записано в бюджета за 2026 г.
Данните за 2025 г. разкриват силно неравенство между професии, региони и нива на доходи
Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор
Актуалните данни
Девня е лидер в момента по привличане на чужди инвеститори
Тази величина е относителна
Враца се нареди на второ място в страната по средна брутна работна заплата
Сериозно нараства доходът, необходим за издръжка
В 48-мото НС ще получават повече
Увеличение от 1 октомври получава един от трима пенсионери
Изчисленията на КНСБ са плашещи
Казаха колко е средната заплата в цялата страна
Изчисленията се правят на базата на средната брутна заплата
От три години реалният растеж на БВП на Сърбия е около 3,5%, какъвто е и българският
Необходимо е през следващите 4 години да се запазят сегашните темпове на ръст на доходите
Спрямо края на миналата година тя нараства с 3,2 процента
Приходите от софтуерния бизнес в България се очаква да достигат 1,6 млрд. лв. за 2015 г., което е увеличение с 11%. Това става ясно от тазгодишното из...
Заплатите на депутатите падат със 183 лв. до 2703 лв. на месец. Основното възнаграждение на народните представители е равно на три средни заплати в об...
Адемов предлага нов механизъм за изчисление на най-ниското възнаграждение