Къде заплатите скочиха най-много: Вижте кои сектори са шампиони по доходи
Средната брутна заплата достигна 1444 евро, но разликата между най-високо и най-ниско платените дейности остава огромна
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Средната брутна заплата достигна 1444 евро, но разликата между най-високо и най-ниско платените дейности остава огромна
На всеки двама работещи в бизнеса вече се падат трима в публичния сектор и сред пенсионерите
Новият бюджет отваря още ножицата
Какво се случва в частният сектор
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Какви са разликите в заплащането по общини
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Частният сектор категорично доминира в класацията
От 9 часа в хотел "Маринела" "Стандарт" и КРИБ започват дискусията "Пари за бизнеса извън европрограмите". Специално участие в нея ще вземе еврокомиса...
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