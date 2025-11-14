Чиновниците със 151 лева повече от частните фирми

Ако работиш за държавата, имаш по-голям шанс да изкарваш повече пари, отколкото в частна фирма. Тази тенденция не само продължава да е в сила, но и разликата расте, става ясно от данните на НСИ за третото тримесечие. В обществения сектор средно са взимали 2662 лева, а в частните фирми - 2511 лева. Номиналната разлика е 151 лева. С новия бюджет за 2026 г. се очаква ножицата да се отвори още, предава "Марица".

Средната брутна месечна работна заплата у нас през септември е била 2580 лева. Това е с 83 лева повече от август, докато през юли пък средното възнаграждение е било 2570 лева. За целия период СМЗ e 2549 лв.

Показателят намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 0.9%., но пък за една година ръстът е с 12%. Най-големият скок е в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ - със 17.5%, „Строителство“ - с 16.5%, и „Образование“ - с 16.4%.

Безспорен фаворит по заплати с 5512 лева остава IT секторът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com