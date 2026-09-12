Къде заплатите скочиха най-много: Вижте кои сектори са шампиони по доходи
Средната брутна заплата достигна 1444 евро, но разликата между най-високо и най-ниско платените дейности остава огромна
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Средната брутна заплата достигна 1444 евро, но разликата между най-високо и най-ниско платените дейности остава огромна
25 796 лв. е средната годишна заплата в сектора през 2021 г.
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