Шокиращи данни: AI вече застрашава куп професии
Икономисти предупреждават – ако държавите не реагират навреме, милиони работни места могат да бъдат засегнати
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Икономисти предупреждават – ако държавите не реагират навреме, милиони работни места могат да бъдат засегнати
Bapнa изпpeвapвa Πлoвдив ĸaтo втopa ІТ дecтинaция cлeд Coфия
Изкуственият интелект пренарежда IT пазара, а тесните специализации се превръщат в новото злато
Безработицата в нея е изключително ниска
Три професии ще носят златни заплати в следващите 3-5 години. Те са най-търсените от бизнеса в момента и за тях има глад за кадри. В момента има...
Прогнозните разчети за необходимите средства за новите специалности са в размер на 2 001 746 лв.
Церемонията ще е утре
Усмивки за хубав ден
Милиардерът все повече се фокусира върху ангажиранията
Тече нова игра в пространството
някои стигат ниво и от 6000 лева
Малко смях за добро настроение
Искат 1000 лева допълнителен данък върху работата на компютърните специалисти, защото взимат големи заплати
Програмистите в България имат по-висока покупателна способност от тези в САЩ. Това заяви Никола Вълчанов, преподавател към Факултета по математика и и...
МОН започва кампания сред българите в чужбина с идеята да привлече колкото може повече от тях в нашите университети. Очаква се в резултат на нея поне...
ИТ специалисти се връщат да работят в България за заплати от 3300 лв. Приходите в бранша скачат с 11% до 1,6 млрд. лв. за година Софтуерната индустр...
3 бона за програмист от СУ Дипломата не служи за нищо на половината младежи, всеки десети става продавач Студенти от 7 специалности почват работа съ...
Една любопитна идея обиколи социалните мрежи и стана изключително вирална за кратко време. Младият програмист Иван Куков е авторът на проекта обезлюде...