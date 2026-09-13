Агенти на ДАНС стават психотерапевти
Експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов определи предложението като „екзотична идея“
Следете всички новини, анализи и коментари за Служби За Сигурност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов определи предложението като „екзотична идея“
В програмата е включено изслушване на ръководители на службите за сигурност
Обявлението направи Вежди Рашидов при старта на заседанието на парламента
Лидерът на Демократична България коментира санкциите от САЩ
Плевнелиев не дава НСО. Стига емоции, отсичат депутатите