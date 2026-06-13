Психотерапевти с мерки срещу "изпушването"
Превенцията срещу професионално прегаряне при психотерапевта. Това е една от темите, по които слушаха доклад позитивните психотерапевти от страната и...
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Превенцията срещу професионално прегаряне при психотерапевта. Това е една от темите, по които слушаха доклад позитивните психотерапевти от страната и...