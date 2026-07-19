Всичко по темата сигурност

Първа версия за лавината от бомбени заплахи у нас. Проговори експерт
Може да идва от вражеска държава, каза Явор Колев
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Може да идва от вражеска държава, каза Явор Колев
Висшето училище по сигурност и икономика получи изключително висока оценка от български и чуждестран...
Президентът на висшето училище проф. д.п.н. Георги Манолов ще открие научния форум