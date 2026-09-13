Откритие преобърна света, роди милиардери, но отрови океана
Как един белгийски химик създаде чудото на модерния свят и проклятието на планетата
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Как един белгийски химик създаде чудото на модерния свят и проклятието на планетата
Цената на вредния навик се покачва
Три книги, сред които и „Макс и Мориц", ще може да получат кюстендилци срещу пластмасови отпадъци. На 22 май за първи път в града ще се състои камп...