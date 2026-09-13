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Влак дерайлира в Онтарио

Влак дерайлира в Онтарио

Онтарио. Влак дерайлира в канадската провинция Онтарио, край град Форт Франсес, близо до границата със САЩ. От ИТАР-ТАСС съобщават, че са се преобърн...

11 ноември | 19:34
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