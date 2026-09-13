Тръмп ще глобява Канада за мръсен въздух. 20 щата пострадаха
Ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да обсъдят мерките
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Ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да обсъдят мерките
Става въпрос за провинцията Онтарио
Онтарио. Влак дерайлира в канадската провинция Онтарио, край град Форт Франсес, близо до границата със САЩ. От ИТАР-ТАСС съобщават, че са се преобърн...
Отава. Питони са намерени да пълзят в хотелска стая. Канадската полиция е открила 40-те екземпляра в град Брентфорд, провинция Онтарио. Влечугите били...