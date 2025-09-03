Зафиров се срещна със Си Дзинпин в Пекин

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин, съобщи пресцентърът на социалистическата партия.

В рамките на честванията той се е срещнал с китайския държавен глава Си Дзинпин.

Не се съобщават подробности за разговора.

"Честванията в Пекин преминаха под мотото „Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите герои, да ценим мира и да изградим по-добро бъдеще“. Делегацията на БСП бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров имаше честта да бъде на официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни", пишат още от БСП.

