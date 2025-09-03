БСП обяви нов етап в работата на депутатите

Да укрепим социалната държава, достойни доходи, сигурност за възрастните хора. Да отстояваме парламентаризма чрез стриктно спазване на правилата и дебат с уважение. Това заяви зам.-председателят на НС Драгомир Стойнев в декларация от името на ПГ на БСП-ОЛ за старта на политическия сезон.

"БСП е част от съвместно управление и ще е двигател за социална справедливост и защита на гражданите. Нека тази сесия бъде белязана от работа, а не от блокажи", подчерта председателят на ПГ на БСП-ОЛ.

"Овладяването на политическата криза е само един етап от усилията ни. Време е за следващия етап. Виждаме го към връщане към правилата - на парламентарната демокрация, към ясните принципи за управление. Само така ще възстановим доверието в парламента и ще върнем доверието между обществото и политиката. Тази пропаст между гражданите и техните институции е една от опасните тенденции, които трябва да затворим чрез следване на правила, повече прозрачност и отчетност, и политики, които хората усещат. Само така ще докажем, че парламентът е дом на гражданите, а не поле за политически боричкания", заяви шефът на парламентарната група на БСП.

Според него тече нов диалог и преосмисляне на политики в глобалните центрове на власт и България трябва да защити националния си интерес, но и активно да допринесе за по-сигурна и солидарна Европа.

"Икономическата ситуация изисква отговорни решения. Инфлацията натиска семействата, бизнесът търси предвидимост, безводието се превърна в проблем, тук е ролята на управляващото мнозинство да е фокусирано", заяви Стойнев.

"НС най-активно трябва да се занимава с правилата, които регулират, когато е необходимо ограничение. Това е ролята на законодателната власт - да е коректив и балансьор и гарант за сигурността на обществото", каза Стойнев.

Той определи досегашните вотове на недоверие като безплодни. "Те не донесоха решения, а само блокираха работата на НС, орониха престижа на институцията. Мнозинството показа, че има друг път - на диалог, но и конкретни решения", защити той управляващото мнозинство.

