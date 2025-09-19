Тръмп и Си Цзинпин се разбраха! А Путин.....

Малко след като американският президент заяви как Путин го е подвел, че е готов да сложи край на войната, а говорителят на Кремъл Песков се появи, за да обяснява как това чувство било само заради създадените прекомерни очаквания, Тръмп проведе изненадващ разговор с китайския президент Си Цзинпин и обяви, че най-важните двустранни отношения на планетата не са САЩ - Русия, а тези - между Вашингтон и Пекин.

По време на разговора американският лидер подчерта, че Вашингтон е отворен за сътрудничество с Пекин в интерес на запазването на световния мир, отбелязвайки, че САЩ и Китай са постигнали много в разрешаването на украинския конфликт.

Тръмп отбеляза, че отношенията между САЩ и Китай са ключови сред всички двустранни връзки в света. Той допълни, че съвместните усилия на двете страни могат да допринесат за постигането на редица значими международни цели.

На свой ред Китай се надява, че САЩ ще създадат справедливи и отворени условия за китайските компании да работят без дискриминация. Си Цзинпин припомни още, че китайският народ няма да забрави помощта на САЩ и техните съюзници по време на борбата срещу японската агресия.

Освен това президентът на Китайската народна република засегна темата за TikTok. Според него Китай очаква решението за тази социална мрежа да бъде справедливо, основано на пазарни принципи и ще отчита интересите и на двете страни.

След разговора Тръмп отбеляза, че той и Си се надяват на лична среща. Тя може да се проведе на срещата на върха на АТИС, която ще се проведе в Южна Корея от 31 октомври до 1 ноември.

Си Цзинпин: Конструктивен разговор

Лидерът на Китайската народна република подчерта особеното значение на отношенията между Китай и САЩ. Според него двете страни са в състояние да работят заедно в името на общото благополучие и да допринасят за развитието както на собствените си народи, така и на цялата световна общност.

"Китайско-американските отношения са изключително важни. Китай и САЩ могат да допринесат взаимно за успехите си, да се стремят към съвместен просперитет и взаимна изгода и да облагодетелстват целия свят", каза Си.

Относно ограниченията в търговията

За Съединените щати е важно да избягват едностранните ограничения върху търговията, тъй като такива мерки могат да застрашат договорените споразумения. Това заяви китайският лидер.

"САЩ трябва да избягват предприемането на едностранни ограничителни мерки в търговията, за да не подкопават успехите, постигнати от двете страни по време на многобройните кръгове на консултации", подчерта ръководителят на КНР. Думите му са цитирани от Китайската централна телевизия.

Помощ на САЩ във Втората световна война

Си Цзинпин подчерта, че китайският народ винаги ще помни помощта, предоставена от САЩ и други съюзници в противопоставянето на японската агресия. Той също така отбеляза важността на запазването на мира и необходимостта да не се забравят уроците на историята.

"Китайският народ няма да забрави ценната помощ, предоставена му от САЩ и други страни от антифашистката коалиция по време на войната за съпротива срещу Япония. Трябва да почетем загиналите герои и въз основа на историческата памет да ценим мира и да изграждаме бъдещето", каза Си.

Относно бизнес средата за китайските дружества

Президентът на Китайската народна република изрази надежда, че американската страна ще създаде отворена, равнопоставена и недискриминационна бизнес среда за китайските предприятия. "Надяваме се, че американската страна ще осигури на китайските компании отворена, справедлива и недискриминационна среда за инвестиционни дейности", каза китайският лидер.

Относно TikTok

Пекин се надява, че въпросът със социалната мрежа TikTok в отношенията между Китай и САЩ ще бъде решен въз основа на пазарните принципи и като се вземат предвид интересите на двете страни. Според президента на Китайската народна република подобно решение трябва да съвпада и с китайските закони.

"Позицията на Китай относно TikTok е ясна. Китайското правителство уважава желанията на компаниите и приветства желанието им да провеждат търговски преговори въз основа на пазарни правила, за да намерят решение, което е в съответствие с китайските закони и разпоредби, както и да гарантира баланс на интересите", каза Си.

Тръмп: Световен мир

Ръководителят на Белия дом заяви, че Америка е готова да работи заедно с Китай за световен мир. Той отбеляза, че отношенията между САЩ и Китай са много важни и тяхното сътрудничество може да помогне за решаването на много важни проблеми.

"Отношенията между САЩ и Китай са най-важните двустранни отношения в света. Двете страни могат да постигнат много чрез сътрудничество, което ще допринесе за мира и стабилността по света", каза Тръмп. Той също така добави, че САЩ "са готови да си сътрудничат с Китай, за да защитят световния мир".

Относно конфликта в Украйна

Според Тръмп в разговора е повдигнат въпросът за конфликта в Украйна. Според него в този момент Вашингтон и Пекин са успели да постигнат значителни усилия, както и в моменти, свързани с търговията и борбата с трафика на наркотици.

"Постигнахме напредък по много много важни въпроси, включително търговията, борбата срещу разпространението на фентанил и необходимостта от прекратяване на конфликта между Русия и Украйна", каза американският лидер. Той публикува посланието си в социалната мрежа Truth Social.

За последния парад в Пекин

Американският президент похвали военния парад, проведен в Китай в чест на 80-годишнината от победата над Япония във Втората световна война. Думите на Тръмп цитират китайският портал Guancha. "Тръмп нарече военния парад на Китай, посветен на 80-годишнината от победата във войната за съпротива срещу Япония, великолепен", се казва в статията.

Относно консултациите за TikTok

По време на телефонния разговор президентът на САЩ изрази надежда за развитие на търговското сътрудничество между двете страни. Главата на американската държава подчерта, че Вашингтон възнамерява да подкрепи двустранните консултации, насочени към намиране на приемливо решение на проблема с TikTok.

"Американската страна се надява да насърчи двустранното търговско и икономическо сътрудничество [с Китай]. Ще подкрепим продължаването на двустранните консултации на преговарящите за оптимално решение на проблема с TikTok", каза Тръмп.

Лице в лице

Ръководителят на Белия дом заяви, че по време на телефонен разговор с президента на Китайската народна република страните са се договорили да проведат още един телефонен контакт в бъдеще. Освен това американският лидер отбеляза, че двамата лидери очакват с нетърпение предстоящата среща на върха на АТИС. Той ще се проведе в Южна Корея от 31 октомври до 1 ноември.

Тръмп добави още, че възнамерява да посети Китай през следващата година. От своя страна, според американския президент, Си Цзинпин също ще посети САЩ.

