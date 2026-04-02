Skindred се присъединяват към Hills of Rock 2026

Hills of Rock 2026 посреща и Skindred за тазгодишното издание на фестивала, който ще се проведе от 24 до 26 юли на Гребната база в Пловдив, след като Nothing More потвърдиха оттеглянето от лятното си турне, за да се фокусират върху създаването на нова музика и за да прекарат повече време със семействата си. Така към вече потвърдените 45 изпълнители, Skindred ще добавят и своето неподражаемо и изпълнено с енергия шоу на живо, като се превръщат в поредното силно име в и без това впечатляващия лайнъп. Известна с изключителния си звук и с експлозивните си концерти, основаната в Нюпорт група, си е изградила световна репутация като една от най-динамичните банди на живо в тежката музика от създаването си през 1998 г.

Skindred съчетават хеви метъл с реге, пънк, хип-хоп и електронни влияния – стил, който самите те определят като „рага метъл“. Начело с харизматичния Benji Webbe, групата е известна със способността си да завладява фестивалната публиката, като ѝ предлага изпълнения, които са едновременно заразителни и непредсказуеми. С нова музика на хоризонта, включително предстоящия им девети албум You Got This, издаден от Earache Records, награждаваните Skindred продължават да разгръщат звученето си с тежки рифове, шеметни ритми и запомнящи се мелодии.

В списъка с банди на Hills of Rock 2026 са още Marilyn Manson, Godsmack, Electric Callboy, Sex Pistols с участието на Frank Carter, Black Label Society, Lamb of God, P.O.D., Nevermore, Paradise Lost, Of Mice & Men, House of Protection, Vended, Deafheaven, Karen Dió, The Toy Dolls, Last Train, Northlane, Orbit Culture, наред с богата селекция на български артисти, сред които Khanъ, Vrani Volosa, Цар Плъх, Hellion Stone, Black Tooth, Engineer of Death, Overhook, Джанго Зе, Нещо Цветно, Velian, H09909, P.I.F., Innerglow, Almost Green, Rusita, Koza Mostra, Bazzookas, Lek City Case, Karma Scale, Da Seed, Контрол, GOTRA с участието на VEL, Gigashadow, Lavina, low-key и Sunblinds.

Тази година за първи път има и нулев Hills ден, специална дата за BE4 HILLS (Before Hills) на 23 юли, преди официалния старт на фестивала. В концертния ден на фокус са изпълнения на Sabaton, Savatage, Epica и българската група Sevi, подготвяйки сцената за следващите дни.

Билетите за Hills of Rock 2026 са в продажба в мрежата на Ticket Station. В продажба е и специалният VIP пакет Above the Crowd, който включва достъп до платформата с най-добра видимост към сцената, допълнителна лента за бърз достъп до платформата, самостоятелен бар и WC. За най-актуална информация относно програмата, билетите и къмпингуването, посетете hillsofrock.com, festteam.bg и ticketstation.bg, или следете официалните страници и канали на фестивала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com