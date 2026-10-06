Отиде си наша актриса

Отиде си актрисата Нина Дамянова – едно от имената, оставили трайна следа в историята и облика на театър „Българска армия“. Тъжната вест съобщиха от трупата.

През 1956 г. Дамянова става част от състава на театъра и посвещава близо три десетилетия на неговата сцена. През годините работи с едни от най-значимите режисьори на своето време и изгражда десетки образи в спектакли по българска и световна драматургия.

Сред първите ѝ роли е Мариана в „Лично дело“ от Александър Щейн, поставена от режисьора Кънчо Илиев през 1956 г. Година по-късно следват Патриция Лансен в „Лека нощ, Патриция!..“ и Ния в „Железният светилник“ по Димитър Талев. Тя участва и в „Преспанските камбани“ по Талев.

През 60-те години Дамянова се превъплъщава в редица запомнящи се персонажи, сред които Льоля в „Окена“, Нели в „Необикновен процес“, Наталия Дмитриевна Горич в „От ума си тегли“, Антеа Кокс в „Дипломати“ и Мирослава в „Самуил“.

Сред по-късните ѝ роли са Кармелина в „Голямата печалба“, Розина в „Един безумен ден или Сватбата на Фигаро“, Мария в „Улица „Безименна“, Кераница в „Албена“ и Кралицата в „Честна мускетарска“. През 1982 г. тя се появява и като Синьора Монтеки в „Ромео и Жулиета“ на Уилям Шекспир.

На сцената на театър „Българска армия“ Нина Дамянова работи с режисьори като Леон Даниел, Крикор Азарян, Асен Шопов, Иван Добчев и други утвърдени творци.

С дългогодишното си присъствие и с ролите си Дамянова остава част от поколението актьори, изградили художествения облик и паметта на театър „Българска армия“.

„Нейният професионален път остава неразделна част от историята на театъра“, посочват от трупата.