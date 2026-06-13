Стана ясно защо Зеленски захвърли военната униформа
Разкри я в интервю за украинското издание на Telegraph президентският дизайнер Виктор Анисимов
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Разкри я в интервю за украинското издание на Telegraph президентският дизайнер Виктор Анисимов
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