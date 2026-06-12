Огнена на Мондиала! Салма Хайек спря дъха на феновете

Салма Хайек отново доказа защо е сред най-обичаните и стилни звезди в света. Холивудската икона се превърна в една от най-коментираните личности по време на пищната церемония, посветена на началото на Световното първенство по футбол.

Като официален посланик на турнира актрисата отправи емоционално послание към феновете от цял свят, подчертавайки силата на футбола да обединява хората независимо от националност, език и култура.

Освен с думите си, Салма впечатли и с избора си на тоалет. Тя се появи в ефектен костюм на Gucci, който мигновено се превърна в една от най-обсъжданите теми в социалните мрежи, отбелязва vesti.bg.

Доминиран от наситени червени и зелени нюанси, тоалетът беше възприет като модерен прочит на цветовете на мексиканското знаме. Елегантната кройка и характерният лукс на Gucci подчертаха изящната фигура на актрисата и ѝ осигуриха място сред най-добре облечените знаменитости на събитието.

Модните анализатори отбелязаха, че ярките цветове не са избрани случайно. Червеното символизира страстта и енергията на мексиканската култура, а зеленото препраща към богатите традиции и националната идентичност на страната.

След появата на Салма церемонията продължи с музикално шоу, което допълнително нажежи атмосферата на стадиона. Хиляди зрители аплодираха звездите на сцената, превръщайки вечерта в истински празник на спорта и шоубизнеса.

Както често се случва, този път футболът и модата вървяха ръка за ръка, а Салма Хайек безспорно се оказа голямата победителка в битката за внимание извън терена.

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